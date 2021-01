Roma, Pruzzo: Se giocavo io così mi davano 4

Ore calde a Roma in vista del derby di domani sera. Cresce l'attesa in città e a provare a capire come andrà a finire è Roberto Pruzzo. L'ex bomber giallorosso parla a Radio Radio e si sbilancia sui possibili protagonisti della stracittadina:

“Ci sono tre giocatori della Lazio e tre della Roma che possono fare la differenza: Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Se una delle due squadre riesce a limitarli ha più possibilità di vincere. Mkhitaryan è in forma spettacolare, Pellegrini sta bene, ma Dzeko ancora non sta bene. Uno così non lo togli mai, ma a fine partite la prestazione è insufficiente e non è la prima volta. Se il tuo terminale offensivo non va, Mayoral ha dimostrato di poter essere una valida alternativa.

Se giocavo come Dzeko mi davano 4. Davanti hai bisogno di qualcuno che ti risolva la situazione. Fonseca? Bisognerà vedere come saranno i prossimi mesi di campionato, non so se vogliono rinnovare con lui o se hanno altre idee. Il derby è una partita pericolosa”.