Roma: Ipotesi Sarri divide il mondo giallorosso

08/10/2020 13:59

Perché mai Sarri starebbe trattando la buonauscita con la Juventus? Nessuno rinuncerebbe a tutti i 6,5 milioni di stipendio netti se non sapesse di avere alle porte un'altra panchina, normale dunque che stiano venendo fuori voci su eventuali club interessati al tecnico di Figline. La sua passione per i viola potrebbe spingerlo alla Fiorentina ma l'unica big che ha un allenatore in bilico è la Roma. Davvero Sarri potrebbe prendere il posto di Fonseca? Su Radio Radio si apre il dibattito. Furio Focolari è sicuro: “Sarri alla Roma potrebbe fare grandi cose”. Un consiglio a Fonseca lo dà Roberto Pruzzo: “Le voci sul cambio allenatore te le porterai fino a fine stagione, e Fonseca deve fare come Pioli al Milan. Ma gli servirà una mano da Dzeko per cambiare la storia, altrimenti sarà dura e le voci di un nuovo tecnico saranno pesanti per mesi e mesi”. Infine il pensiero di Nando Orsi: “Sarri alla Roma? L’opinione non bellissima su Fonseca è iniziata a giugno, ma per il bene della Roma, un club che si sta riorganizzando con una nuova priorità, queste voci di un nuovo allenatore non fanno bene. Fonseca non sta andando malissimo, alti e bassi e adesso con il ritorno di Smalling le cose potrebbero migliorare”