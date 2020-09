Roma e Lazio: da Zingaretti arriva la doccia gelata

24/09/2020 12:31

L’Olimpico non è ancora pronto per ricevere i tifosi di Roma e Lazio. A spegnere gli entusiasmi per una riapertura al pubblico ci pensa il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che a SkyTg24 dice no alla riapertura per 25mila persone: “Da presidente della Regione escluso che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25mila persone. Dobbiamo in primi garantire che la scuola non si interrompa ed evitare un nuovo lockdown. Bisogna limitare le forme di assembramento, e non c’entra niente il calcio o lo sport. Dobbiamo stringere i denti come in passato e poi le partite si possono benissimo guardare in televisione”.