Roma, Agresti: Possibile che senta solo processi?

24/12/2020 10:19

Col successo per 3-2 contro il Cagliari di ieri la Roma si è issata al terzo posto, alle spalle delle due milanesi, ma in casa giallorossa non si è mai contenti. Un atteggiamento che non piace a Stefano Agresti. La firma del Corriere ne parla a Radio Radio, praticamente dando ragione a Fonseca