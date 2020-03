Rinvio gare, finito Consiglio di Lega: Ecco l'esito

01/03/2020 15:18

Non è servito praticamente a niente il consigio straordinario di Lega convocato dall'Inter per oggi. Alla presenza (in conference call) di Paolo Dal Pino (Presidente Lega A), Luigi De Siervo (Ad Lega A), Maurizio Casasco (consigliere Lega A), Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello (Inter), Stefano Campoccia (Udinese), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan), Claudio Lotito (Lazio) non è stata trovata una soluzione su come procedere nell'immediato futuro per fronteggiare il Corona Virus senza alterare però il campionato. E' stato deciso che verrà convocata un'assemblea straordinaria nei prossimi giorni alla presenza di tutti i 20 presidenti di Serie A ma questo significa che comunque la soluzione proposta dal Napoli, ovvero di far giocare le partite rinviate ieri mercoledì e di far slittare la coppa Italia a maggio, non potrà essere attuata perché non ci sarebbero più i tempi tecnici per organizzare tutto.