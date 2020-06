Rigori Lazio, Varriale polemico scatena il web

28/06/2020 14:55

Commenterà anche i rigori, state tranquilli. Questo in sintesi il senso di un messaggio via social lanciato dal vicedirettore di Raisport Enrico Varriale. "Oggi doppio appuntamento su Rai2 con 90esimo minuto, prima alle 18.55 poi alle 21. Mostreremo al fischio finale le immagini delle partite della giornata. A quelli che sono preoccupati e in ansia dico anche che rivisiteremo ampiamente Lazio-Fiorentina . ". E' il tweet polemico di Varriale, in risposta ai tanti che lo stavano condannando per aver taciuto dell'errore di Fabbri che ha indirettamente danneggiato la Juventus. Inevitabili le polemiche.

Rigori ed errori arbitrali, polemica social

Sui rigori e sugli errori degli arbitri si scatenano i follower, che attaccano Varriale: "Se avessi sempre lo stesso comportamento anche in altre situazioni dove di solito non aspetti 90Minuto del giorno dopo per "commentare" gli episodi la gente smetterebbe di essere in ansia e preoccupata.. " o anche: "La voce dell’imparzialità".

C'è chi commenta: "Con calma, non c’è motivo di alimentare polemiche. L’importante è che Commisso sia sereno e tranquillo" e infine: "A costo di non vedere vincere la Juve sei disposto a stravolgere anche la realtà ... non è che lo dovete fare per contentino ... dovreste dire la verità su certi poteri e su certi figuri per dignità e per amore dello sport ... che ultimamente non esiste più".