Rigori Juve, per Marelli nessun errore Giacomelli

Su rigori dati alla Juve nella gara con l'Atalanta era atteso il commento dell'ex arbitro Luca Marelli che sul suo blog scrive che nel complesso Giacomelli gli è piaciuto molto sul piano tecnico e poi passa ai casi dubbi. Dopo aver confermato che il primo gol degli orobici con Zapata è regolarissimo ecco l'episodio del primo dei due rigori dati alla Juve.

I due rigori c'erano secondo Marelli: ecco il primo

Al 53esimo minuto la Juventus pareggia con un calcio di rigore realizzato da Ronaldo ed assegnato per un tocco di mano di De Roon su tentativo di cross di Dybala:il pallone calciato da Dybala viene intercettato dal braccio sinistro di De Roon che, per quanto non spalancato, aumenta il volume corporeo.

Deve essere punito con un calcio di punizione diretto o di rigore un contatto con braccio o mano poste fuori dalla proiezione del corpo, in un atto (volontario o meno che fosse) che consente di occupare uno spazio maggiore con un arto che non può essere utilizzato nel gioco.

Esattamente quel che viene applicato adesso, non solo in Italia ma in tutto il mondo (checché se ne dica)



Rigori giusti come quello per il Milan con la Lazio

In sintesi: il rigore concesso da Giacomelli non si presta a grandi discussioni, è praticamente identico a quello concesso da Calvarese in Lazio-Milan per l’infrazione commessa da Radu.

Peraltro c’è un altro fattore da considerare: se un difensore salta per intercettare il pallone con le braccia che aumentano il volume corporeo deve sapere che tale ipotesi verrà punita.

Ultima nota: se Giacomelli non avesse fischiato da solo, Irrati lo avrebbe sicuramente chiamato alla “on field review“.

All’88esimo la Juventus trova il definitivo pareggio con un secondo calcio di rigore, nuovamente trasformato da Ronaldo. In questo caso ad essere punito è un tocco col braccio di Muriel su un pallone colpito precedentemente da Higuain:Il fischio di Giacomelli, in questo caso, non è arrivato subito. Probabile (ma non ne ho certezza, è solo una sensazione) che un aiuto gli sia arrivato dal secondo assistente, molto più vicino dell’arbitro a Muriel: Su questa decisione non c’è nulla da aggiungere: braccio destro larghissimo, fallo di mano chiaro, calcio di rigore netto.