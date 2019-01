Retroscena Cr7: un club italiano lo stava comprando prima del Manchester United

24/01/2019 12:40

A volte una decisione sbagliata può cambiare le sorti del calcio internazionale. Siamo nel 2003, l'ultimo anno di Roberto Mancini alla Lazio: il tecnico biancoceleste era rimasto stregato da un giovane talento dello Sporting Lisbona: un certo Cristiano Ronaldo, che l'anno dopo passò al Manchester United. Ma la Lazio reputò il costo del cartellino troppo elevato. A parlare dell'incredibile sliding doors è Fernando Orsi, a quei tempi vice allenatore di Mancini: "Restammo folgorati da Cristiano Ronaldo e da Quaresma: Mancini aveva personalmente visionato questi due gioielli, ne parlò con me e si recò da Cragnotti. Ora, non ricordo tutto nei particolari, però il problema principale riguardava il costo elevato. Insomma, non se ne fece nulla. Col senno di poi, sarebbe stato un grandissimo affare".