Reja: Sapete quante volte ho litigato io con De Laurentiis?

07/11/2019 10:26

Lui ci è passato. Anche ad Edy Reja, quand'era al Napoli, capitò di trovarsi nel bel mezzo di una lite nello spogliatoio. Successe dopo Napoli-Lazio 2-2 quando quasi venne alle mani col presidente De Laurentiis. L'attuale ct dell'Albania, ha parlato dell'infuocata situazione dei partenopei al Corriere della Sera. "Con De Laurentiis ho litigato anche io e non una sola volta. Ma tra di noi resiste un rapporto di grande stima e affetto. Aurelio è così: litiga ma poi dopo 10 minuti gli è già passato tutto. Accadde davanti ai giocatori dopo una partita, il giorno dopo ci stringemmo la mano nello spogliatoio. Lui è un uomo generoso e comprensivo, ma va fatto sbollire. Gli basta poco". Come si esce da questa situazione? Con il buon senso, con la mente fredda e la voglia di continuare a lavorare per il bene del club. Serve equilibrio, da parte di tutti: allenatore, presidente e giocatori".