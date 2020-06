Ravezzani, il tweet di sfottò scatena gli interisti

28/06/2020 14:58

"Capisco il disorientamento di tanti interisti. A furia di concentrarsi solo sulla Juve stanno scoprendo che forse li frega di più la Lazio". E' il tweet di sfottò agli interisti di Fabio Ravezzani. In tanti replicano al giornalista di TeleLombardia: " Eppure dovrebbero essere abituati", oppure: " Beh oddio, hanno un’ottima media a partita entrambe... da una parte (Lazio) 1 rigore, dall’altra (Juve) 1 rigore + 1 rosso" o ancora: " Se poi aggiungiamo un arbitraggio pro Lazio . Ma va tutto bene, la gazzetta da un bel 6 in pagella. Ahhh come vorrei sapere quanto avrebbe preso con un'altra squadra in campo al posto della Lazio, una a caso la JUVENTUS io dico 3/4 forse sono anche generoso" e infine: "gli errori capitano. la differenza tra Juventus e Lazio è la frequenza e la malafede. Auguro alla Lazio di vincere questo #campionato. Da interista meglio loro che i gobbi".