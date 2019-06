Rabiot ammette: La Juve mi vuole e stiamo parlando

14/06/2019 08:23

Oggetto dei desideri della Juve da un paio d'anni, Rabiot potrebbe davvero essere vicino al club bianconero. Il centrocampista, che intende svincolarsi dal Psg visto che il contratto è scaduto e non stato rinnovato nonostante le pressioni del club francese, sta sfogliando la margherita per decidere del suo futuro. Il giocatore si trova in vacanza a Porto Ercole in Toscana e al Corriere dello Sport ha ammesso che una trattativa esiste: "L’Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juventus? Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando. Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza". Rabiot si libererà a parametro zero ma il nodo resta l'ingaggio. Il centrocampista punta a uno stipendio superiore ai 9 milioni netti all'anno, l'asta è già partita.