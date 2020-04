Quanto risparmiano i club se passa accordo su taglio stipendi

07/04/2020 10:59

L'accordo non c'è ancora, perchè l'Aic si è ribellata ma la Lega ha deciso: si tagliera il 33% dei compensi ai giocatori qualora non si dovesse riprendere a giocare. Una soluzione che ha avuto - sia pur tra qualche tira e molla - il consenso di tutti e 19 i club di A interessati (la Juve aveva risolto da sola). Quanto risparmierebbero le società di serie A con questa formula? Presto detto: sarebbe l'Inter a beneficiarne maggiormente visto che ha il secondo monte stipendi del campionato: da 22 a 44 milioni a seconda che il campionato venga sospeso o riprenda. Grosse cifre pure per Napoli, Roma e Milan che hanno un monte stipendi superiore ai 100 milioni di euro (sempre al lordo) e taglierebbero oltre una trentina di milioni. Con Lazio, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Torino, Genoa e Sassuolo si resta sulla doppia cifra, poi il risparmio scenderebbe alla cifra singola da Sampdoria e Atalanta in giù.