Quando Rossi si candidò per An, il ricordo di Fini e La Russa

Era il 1999, nello scorso millennio, e la cosa passò un po' sotto silenzio ma nel passato di Paolo Rossi c'è anche la politica attiva. Pablito si fece convincere a candidarsi per A e al Quotidiano del Sud l'ex segretario Fini ricorda

Un episodio che ricorda anche Ignazio La Russa con un po' di pudore

«Perché se candidi Pablito devi lottare per farlo eleggere. Ebbe tanti voti ma ce ne sarebbero voluti di più per farsi eleggere. Tuttavia non si trova una sua dichiarazione del tipo: “Ho commesso un errore a candidarmi”. Un signore in campo e fuori. Punto». Se avessimo candidato chiunque altro – osservano da via della Scrofa – sarebbe stato tacciato di fascismo. Ma nel caso di Paolo non fu possibile perché Paolo era un mito».