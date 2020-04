Procuratore quanto mi costi: Le spese dei club, com'è virtuoso il Napoli

01/04/2020 11:05

Quanto spendono i club di serie A come commesse agli agenti? Dai dati pubblicati dalla Figc emerge che sale di parecchio la cifra pagata ai procuratori, un dato raccolto per la prima volta nell'anno 2016. Allora il totale era di solo 1.531.109,41 euro. L'anno successivo (2017) era già schizzato a quota 10.526.411,55 euro, con leggera flessione nel 2018 (9.246.597,83 euro) e picco raggiunto con l'ultimo dato del 2019: 13.693.103,55 euro. In testa alla lista dei soldi spesi per intermediazioni c'è la Juventus, che ha impegnato ben 44.320.948,36 euro. Circa 12,5 milioni di euro più della seconda piazzata, l'Inter, che tocca quota 31,819,411,33 euro. La Roma è al terzo posto con una spesa di 23.228.104 euro. Quindi troviamo il Milan, che chiude la lista delle società che toccano la doppia cifra: 19.606.875 euro. ll dato che spicca è il basso livello della spesa impegnata da Napoli e Lazio per agenti: rispettivamente 5.201.372.04 euro e 4.499.416,50 euro. Il Napoli spende meno di Sampdoria (6,85 milioni), Sassuolo (6,15 milioni), Genoa (5,76 milioni) e Bologna (5,74 milioni).