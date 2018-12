Presidente Figc: Ecco perchè non si poteva sospendere Inter-Napoli

30/12/2018 16:46

Sono passati 4 giorni ma fa ancora discutere quanto accaduto il 26 dicembre durante Inter-Napoli ma il presidente federale Gravina,intervistato da Radio Rai, non fa dietrofront nel difendere la decisione di Mazzoleni di non sospendere la gara per i cori razzisti a Koulibaly. Ieri Ancelotti si è detto sorpreso che la Figc non sia in linea con l'Uefa ma Gravina spiega: "Purtroppo in una giornata particolare, come Santo Stefano, durante la quale volevamo festeggiare l'armonia nel calcio, ci sono stati due episodi negativi. Un vero e proprio agguato fuori dallo stadio e i cori discriminatori nei confronti di Koulibaly dentro San Siro. Una giornata macchiata da due eventi che ci addolorano moltissimo. Mazzoleni però non poteva interrompere la gara Inter-Napoli: ha applicato perfettamente le procedure previste. Anche il responsabile della sicurezza, come ha detto chiaramente, non poteva a cinque minuti dalla fine del match sospendere tutto".In futuro però si cambia: "Di certo ci saranno sanzioni più pesanti. Dobbiamo scardinare dal nostro mondo il virus della violenza. Dobbiamo parlare poco e nei modi giusti e corretti, senza alimentare le tensioni. Alcune dichiarazioni, purtroppo, negli ultimi tempi hanno generato tensioni ulteriori che fanno male e che vanno debellate. Non parlerei più di certe cose: dobbiamo ritrovare i giusti equilibri".Tanti anche gli altri temi affrontati. Tra cui, l'utilizzo del Var: "Va utilizzato di più e va migliorato. Più si va avanti e più la macchina sarà rodata: così consentirà di limitare al massimo gli errori".