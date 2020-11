Polito: Se Ibra fa la differenza la A è 10 anni indietro

01/11/2020 14:56

Nella marea di elogi per Ibrahimovic, decisivo nella vittoria del Milan a Udine con una prodezza in rovesciata, arriva anche un altro punto di vista, che - senza togliere troppo allo svedese - fa riflettere. Ed è quello di Antonio Polito. Il giornalista del Corriere della Sera su twitter ritiene che sia la serie A poco competitiva se un giocatore di 39 anni fa la differenza.

Che il calcio italiano sia più o meno quello di dieci anni fa è provato dal fatto che Ibra ne è ancora il dominatore

I tifosi si dividono sui social su Ibra e la serie A

Fioccano le reazioni dei follower: "Ibra sarebbe dominante anche in Spagna ed Inghilterra... È un campione" o anche: "Quando segna Lukaku allora la Serie A di colpo torna ad essere di grande livello?" oppure: "Milan ibra dipendente....fossi in loro aspetterei.....temo che senza si vedrebbero limiti evidenti della rosa".

C'è chi è d'accordo solo a metà: "Ibra è fuori categoria. Il calcio italiano è indietro di 10 anni per milioni di altri motivi", chi per niente: "Quindi quando Totti faceva goal a 38 anni eravamo già al tramonto? Non è che se uno è un atleta vero che sia Totti o Ibra è tutto il mondo dello sport a guadagnarci senza troppi discorsi faziosi" e chi infine si riaggancia alla polemica politica del giorno: "Pensi che il governatore della Liguria Toti non lo farebbe più giocare... ".