Plastino: Inter, quando smetterà lascerà pesante eredità

25/03/2020 14:26

"Come chiudere la stagione calcistica? Resto dell'idea che prima o poi dovremo riprendere da dove abbiamo lasciato. O con i play-off o snellendo in qualche altra maniera. Non penso solo alle grandi società mondiali ma anche a club come il Monza". Michele Plastino dice la sua parlando a Radio sportiva e dopo una parentsi di mercato dell'Inter ("Nome per il dopo Handanovic? Anche a me piace molto Musso, ma Handanovic è ancora un giocatore in attività. Per me è uno dei migliori al mondo, lascerà un'eredità molto pesante") aggiunge: "Taglio stipendi? Ne stanno parlando, ma molti giocatori si stanno mobilitando a prescindere. Sapevamo anche prima del coronavirus che i giocatori guadagnano cifre spropositate. Ma occhio, perché sono ingranaggi di un sistema che produce tanti soldi. Come concludere le coppe europee? In Europa sarà più facile rispetto ai campionati perché è possibile fare un grande raduno di 4-5 giorni in cui giocare le gare una dietro l'altra"