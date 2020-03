Pizzul: Ecco per colpa di chi è iniziato tutto il caos

07/03/2020 10:53

"La Lega di Serie A ha fatto scelte discutibili, soprattuttoin termini di tempestività. Se avessero trattato tutte le squadre allo stesso modo non si sarebbe creata questa frattura nel calendario". Intervistato da Libero Bruno PIzzul commenta con amarezza il momento del calcio italiano: "La situazione va ricomponendosi,ma non ci sono buchi per la Coppa Italia. Tutta la comunicazione del problema è stata carente anche a livello istituzionale: balliamo ancora tra il panico e chi parla di una “banale influenza. Il caos è colpa dei bianconeri? La Juve non voleva perdere il vantaggio del pubblico di casa e da lì è cominciato tutto. E la scusa dell’immagine estera del nostro calcio mi sembra fragile. Poi la reazione dell’Inter è stata smodata, anche nei toni. Bisognerebbe evitare certe uscite per questioni di normale educazione. Ha ragione Jurgen Klopp: dovremmo stare tutti un po’ più zitti. Chi beneficerà di più della settimana di riposo? Non faccio pronostici, dico che per l’Inter è una sorta di ultima spiaggia in chiave-scudetto. Alla fine potrebbe approfittarne proprio la Lazio. Ecco, dico questo: se si vuole vendere meglio la Serie A all’estero non contano chiuse o aperte, ma bisogna trasmettere più partite dei biancocelesti e dell’Atalanta. Sono le uniche che divertono».