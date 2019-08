Pistocchi non fa dietrofront: Juve, resta la figuraccia

09/08/2019 15:55

"Parola torna indietro: niente più limitazioni per i nativi campani per Juve-Napoli. Resta la brutta figura, come direbbe Emilio Fede". Maurizio Pistocchi non fa retromarcia. Se i bianconeri hanno cambiato in corsa in merito alla vicenda delle limitazioni dei biglietti per la gara con la Juve, l'opinionista di Mediaset resta sulle sue posizioni con questo tweet. Molte le reazioni dei followers ma in tanti prendono le distanze: "La stessa cosa è successa l'anno scorso, quand o inizi la vendita libera per i non fidelizzati è usuale (lo fanno anche Roma e Lazio ) che si prendano queste precauzioni per evitare infiltrazioni ....il settore ospiti è aperto quindi non capisco la polemica" o anche: "Il divieto è stato messo in forma precauzionale in attesa di decisioni dell’osservatorio, come scritto nel vecchio comunicato.Appena arrivata la decisione la Juve ha fatto un nuovo comunicato. La Juve,e nessun’altra squadra,non può decidere chi far entrare allo stadio" e infine: "La brutta figura la fa chi sta facendo disinformazione, non la Juventus che aveva semplicemente preso una misura preventiva in attesa di decisioni dell’osservatorio nazionale e del GOS, come scritto nel primo comunicato.Non è la Juve a decidere chi entra e chi no".