Pirlo ha deciso la Juve anti-Lazio

06/11/2020 11:38

Tre assenti sicuri, ovvero gli infortunati De Ligt, Ramsey e Alex Sandro ma pochi dubbi per Andrea Pirlo in vista del big-match di domenica (ore 12.30) contro la Lazio. Se Inzaghi ancora non sa se potrà contare su Immobile per il pasticciaccio brutto dei tamponi validi a metà, il tecnico della Juventus ha le idee chiare. Torna titolare Demiral, assente in Champions causa squalifica, e a fargli posto sarà Chiellini che ancora non ha due gare ravvicinate nelle gambe dopo essere rientrato da poco, mentre come al solito Cuadrado scivolerà indietro sulla destra in fase di non possesso.

Chance per McKennie, bocciato Dybala

A centrocampo Pirlo intende dare una chance a McKennie, sacrificando Bentancur. Con lui ci sarà Rabiot mentre sulle fasce agiranno Chiesa e Kulusevski. In attacco scelta fatta: ancora panchina iniziale per Dybala, i titolari saranno Cristiano Ronaldo e Morata, con la Joya pronta a subentrare dalla panchina. Qiesta la probabile formazione della Juventus:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.