Pirlo come vice chiede un altro campione del Mondo

22/08/2020 09:59

Non sarebbero nè Baronio nè Tudor, che pure faranno parte dello staff tecnico, la prima scelta di Pirlo per il ruolo di vice allenatore. Secondo il Corriere dello sport il neo allenatore della Juventus ha chiamato l’amico Sandro Nesta per convincerlo a lasciare il Frosinone e fare il suo braccio destro alla Juventus. Il contatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ma Sandro Nesta ha voluto aspettare: in testa c'erano chiaramente altre priorità. L'epilogo amaro dei playoff, con il Frosinone battuto dallo Spezia, potrebbero portarlo a Torino con cuore più leggero.

Pirlo e Nesta hanno vinto tutto insieme

Sarebbe l'ultimo tassello dello staff di Andrea Pirlo, che da lunedì inizierà il suo nuovo lavoro da allenatore della Juventus. Ieri, l'ufficialità dell'approdo di Igor Tudor, che curerà gli aspetti difensivi. Poi Bertelli (preparatore atletico) e Gagliardi (capo match analyst), quindi Baronio che sarà stretto collaboratore di Pirlo. Nesta e Pirlo sono stati compagni di squadra in Nazionale (campioni del mondo a Germania 2006) e al Milan, dove hanno vinto due scudetti e due Champions League (altrettante Supercoppe italiane ed europee oltre a una Coppa Italia e a un Mondiale per Club) in nove stagioni dal 2002 al 2011.