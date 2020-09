Pioli sempre più stupito da Ibra, poi frena Leao

23/09/2020 13:16

Il tour de force è appena iniziato per il Milan. Sinora due partite e due vittorie in stagione e domani torna l'Europa League. A San Siro (ore 20.30, diretta su Dazn) c'è il Bodoe Glimt per il preliminare di Europa League e Pioli mostra i muscoli. La sua creatura sta prendendo sempre più forma: "Sia il collettivo che i singoli sono cresciuti, ed è una conseguenza del lavoro che stiamo facendo, e della qualità dei giocatori che ho a disposizione".

Pioli mette in guardia il Milan

I norvegesi non sono da sottovalutare: "Non mi piace l'approccio sul fatto che abbiamo tutto da perdere, abbiamo invece tutto da guadagnare, mettere in campo ciò che abbiamo preparato in allenamento, la nostra filosofia. Le partite vanno affrontato con determinazione, loro hanno vinto 18 partite su 20 ufficiali e pareggiate due, sappiamo dell'importanza della gara e la prepariamo come se fosse una finale, per i nostri avversari è la partita della vita. Hanno gli attaccanti esterni molto veloci, squadra brava a riaprire e a comandare la partita e quindi ad aprirsi, sono avversari che stanno bene". La vita del Milan è più facile quando sai di avere Ibra dalla tua parte: "Mi ha stupito la sua ottima condizione fisica. Ha avuto qualche acciacco all'inizio, ma si è fatto trovare pronto".

Pioli non si sbilancia sul mercato

Sul mercato e la necessità di prendere un altro difensore Pioli glissa: " Ho grande fiducia delle competenze dell'area tecnica e della volontà del club di migliorare la squadra se ci sarà la possibilità, in difesa abbiamo 3 giocatori fermi che sono Conti, Romagnoli e Musacchio". Il tecnico del Milan poi si sofferma su Leao, rientrato in gruppo dopo la quarantena per Covid: "E' un ragazzo giovane, ma dobbiamo usare cautela, l'importante è che sia tornato con noi. Da lui mi aspetto una completa maturazione.Ha un potenziale incredibile, chiedo di giocare con la squadra e di fare la differenza, ha qualità per farlo. E' molto giovane ed è normale che serve tempo per entrare nei meccanismi, mi aspetto delle prove convincenti". Ultima riflessione su Calabria: "Sono soddisfatto e contento quando i giocatori superano con equilibrio i momenti difficili, ha sofferto qualche critica e qualche mia decisione nei suoi confronti. Ma non mi ha sorpreso, perchè anche l'anno scorso ha dimostrato di saper stare in campo".