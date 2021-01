Milan, Pioli dice tutto su Ibra e gli altri infortunati

02/01/2021 13:54

A gennaio del 2020 il Milan sembrava una squadra derelitta, reduce dalla batosta con l'Atalanta e con voci di esonero per Pioli. Dodici mesi dopo è prima in classifica e vuol confermarsi in testa alla classifica col Benevento di Inzaghi domani. Pioli rivela

Un anno fa cominciavamo a costruire, adesso le fondamenta ci sono, su quelle dobbiamo avere la motivazione di continuare a crescere, affrontare ogni gara al massimo per cercare di vincere, dobbiamo continuare su questa strada. Il 2020 è stato importante grazie a tutte le componenti, dal club all'area tecnica. Tutti hanno dato tutto, ma ora si riparte con grande entusiasmo e fiducia. Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più niente, non abbiamo vinto niente. Dobbiamo essere ancora più ambiziosi

Il tecnico rossonero non si sbilancia sui recuperi degli infortunati, a partire da Ibra

L'unico convocato sarà Castillejo che ha recuperato dal problema con la Lazio. Gli altri stanno lavorando bene ma non sappiamo dire ancora una tempistica giusta. Ibra sta bene e proverà a rientrare il prima possibile. La sosta ci ha aiutato, venivamo da un mese fitto di impegni, ma è stata una sosta così corta che non può cambiare le cose in positivo o in negativo. Ci siamo preparati bene"

Qualcuno dice che senza tifosi alcuni giocatori del Milan rendono meglio ma Pioli non la pensa così

"Sarebbe fantastico giocare con i nostri tifosi al seguito, già li sentiamo vicini così, figuriamoci cosa succederebbe a San Siro. Speriamo possa accadere il prima possibile".

Tra le domande fisse a Pioli ce n'è sempre una su Tonali

"E' in continua crescita, è evidente, aveva bisogno di capire come muoversi in campo, era abituato a giocare da vertice. Sono tante le cose che può fare ancora meglio, come le letture in fase difensiva, ma anche in fase di possesso. E' un ragazzo giovane e dotato, ha ampi margini di miglioramento, è attento e serio, arriveranno presto altri miglioramenti".

L'allenatore rossonero svicola poi sul mercato

L'obiettivo primario è recuperare gli infortunati, al completo ho un organico giusto per tutti gli impegni. Il mercato comincia dal 4, la dirigenza si farà trovare pronta se ci saranno occasioni

Infine Pioli parla del Benevento di Pippo Inzaghi