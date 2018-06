Perin a Torino sente già profumo di casa: Si respira aria di vittoria

02/06/2018 16:45

Per ora è a Vinovo solo perchè l'Italia lunedì giocherà a Torino contro l'Olanda ma Mattia Perin quasi sicuramente sarà presente ogni giorno al centro sportivo della Juventus nella prossima stagione. Affare ai dettagli col Genoa, anche se lui prova a svicolare in conferenza (“Penso solo alla Nazionale. Il resto lo faccio fare al mio agente, sto cercando di lasciare fuori il mercato. Al Genoa abbiamo concluso con la salvezza. A Marassi ho detto che ci sarebbe stata la probabilità di andare via. Mi sento pronto per il salto di qualità"). La verità è che quella partita dell'Italia a Torino che avrebbe dovuto segnare l'addio di Buffon alla Nazionale (Buffon è uno stimolo, per noi Gigi è un punto di riferimento. Siamo in tanti ad aspirare a quella maglia. E' uno dei migliori portieri al mondo. Ha sempre risposto sul campo alle critiche. Ho un rapporto eccezionale con lui, lo stimo molto. Da lui c'è tanto da imparare, non soltanto per le doti tecniche") potrebbe essere il benvenuto in bianconero a Perin che di Vinovo comunque dice: "Qui si respira aria di vittoria, non può che far bene entrare qui". Perin non sembra preoccupato di dover partire da 12esimo alla Juve: “Mi giocherei il posto ovunque, avere un compagno forte in porta non mi spaventa. Dal punto di vista caratteriale sono cambiato. Negli ultimi due anni sono cambiato, credo in positivo. Mi sento migliorato e con più equilibrio. Il percorso che ho fatto mi ha fatto maturare molto. Sento di essere un ragazzo che ha molto coraggio, lo stesso che mi ha fatto superare i due infortuni uno dietro l'altro". Del resto anche in azzurro è la stessa cosa: "Ho voglia di giocare, sono molto competitivo. Non vedo l'ora che arrivi il mio turno. La maglia azzurra non ce la giochiamo solo io e Gigio Donnarumma. Non dimentichiamo Sirigu, che a 31 anni è ancora giovane. C'è anche Meret. E c'è sempre Buffon, se dovesse tornare". Per Mancini ct massima stima: "E' un allenatore che fin dall'inizio ha mostrato molta fiducia in noi. Siamo un gruppo giovane, la fiducia ci fa rendere al 110 per cento. Tatticamente e tecnicamente, credo sia un abile gestore del gruppo. I giocatori vogliono bene all'allenatore. I giocatori sudano la maglietta per lui".