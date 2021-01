Perché è un rischio Irrati a Milan-Juventus

04/01/2021 15:36

Ha sorpreso molti la designazione decisa da Rizzoli che per il big-match della Befana tra Milan e Juventus a San Siro ha scelto Irrati di Pistoia. Una decisione che non ha convinto neanche Luca Marelli. L'ex arbitro comasco sul suo canale youtube spiega: "Sono contento per Irrati, utilizzarlo solo per il Var è riduttivo. Non è un grande atleta e non lo sarà mai ma la designazione mi lascia perplesso non per il valore assoluto dell'arbitro bensì perchè non arbitra dal 28 novembre, in quanto è stato infortunato. Proporre Irrati per il big-match che potrebbe essere una svolta per entrambe è un bel rischio. Non ci sono riscontri che possono restituire un'assoluta certezza sulle sue condizioni. La scelta a livello assoluto ci sta ma ripeto mi lascia un po' perplesso. Per quanto riguarda Orsato al Var è particolare, lui viene utilizzato pochissimo al Var ma ci può stare".

Per Marelli c'è una sola spiegazione per Mariani a Napoli

Tra le altre designazioni spicca Abisso per Lazio-Fiorentina: "Bravo Rizzoli perché Abisso è stato ingiustamente linciato mediaticamente, questa non è una partita banale". Poi Napoli-Spezia: "C'è Mariani e non lo capisco, è una gara di terza fascia. Una spiegazione possibile potrebbe essere un modo di "nascondere" Mariani in una partita a basso contenuto di difficoltà per poi proporlo per Inter-Juventus. Se non dovesse uscire male da Napoli potrebbe arbitrare Inter-Juve".