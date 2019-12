Per Sconcerti c'è una svolta epocale: Campionato diverso

08/12/2019 08:23

Il ko della Juve con la Lazio certifica una svolta epocale per Mario Sconcerti che applaude a un campionato diverso, finalmente aperto a diversi finali. L'editorialista del Corriere della Sera analizza la giornata e scrive tra l'altro: "Per la Juve è stato un calo netto, non solo fisico, di cui tante altre volte c’erano stati segni, ma che da qualche domenica si stava facendo quasi assillante. Ora l’Inter è più sola e direi anche molto più dentro il campionato. L’Inter è umile, ha lasciato giocare sempre la Roma venerdì scorso, l’ha subita come in casa un primatista non dovrebbe, ma ha rispettato la qualità dell’avversario, l’ha aspettata e ha chiuso la partita senza farla tirare una volta. L’Inter si adatta ai suoi limiti, non crede al diritto di vincere come spesso alla Juve viene automatico. Ora comincia un campionato diverso, più aperto agli altri. Tornano coinvolgimenti, possibilità, ragionamenti vietati da anni. Si ricomincia a pensare di vincere. Da tanto tempo nessuno in Italia ha più giocato per lo scudetto, tutti dicevano di giocare per entrare in Champions.... Ha finito per vincere solo la squadra che davvero diceva di volerlo fare, la Juve.

L’Inter ha festeggiato due volte il quarto posto. Per capirne il limite, arrivando quarta, oggi festeggerebbe? La Lazio forse ha infranto questo nuovo archetipo da mercanti endemici. Forse oggi si gioca di nuovo per vincere. È questa nuova fede che rende i finali della Juve così convulsi, così involuti. Perché l’avversario ha uno scopo che va di nuovo oltre la partita, insegue anche quando è inferiore, come ieri per un’ora la Lazio. Da oggi sarà un campionato meno facile per tutti. E questo complicherà di molto il desiderio di costanza della Juve. Perché la costringerà a dimenticarsi del suo passato cercando la misura concreta del presente.