Per Pirlo nuovi guai dall'infermeria

05/11/2020 15:11

Ha appena finito di esultare per il recupero di Chiellini e per il tampone negativo di Ronaldo che Andrea Pirlo si ritrova nuovamente a fare i conti con problemi legati alle assenze. In attesa del faticoso e lentro rientro di De ligt, la Juve perde un altro pezzo. Aaron Ramsey, uscito all'inizio della ripresa della gara di Budapest contro il Ferencvaros in Champions League, è stato sottoposto a esami presso il J|Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato.





Ramsey rischia di tornare solo a fine novembre

Non è un infortunio di poco conto quello del gallese, stando a quanto scrive il Bianconero, in base alle sue informazioni, il centrocampista dovrà stare ai box per 20 giorni. Ramsey pertanto salterà sicuramente domenica con la Lazio, non potrà rispondere alla convocazione con ,la nazionale del Galles, darà forfait anche nella sfida al Cagliari al ritorno dalla sosta e potrebbe essere indisponibile anche per la partita di martedì 24 contro il Ferencvaros in Champions.