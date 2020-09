Per Padovan il Napoli con Osimhen è da scudetto

17/09/2020 13:08

Ci sarà un cambio di gerarchie al vertice del campionato italiano? Per Giancarlo Padovan è probabile. La storica firma del Corriere della sera dice a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto un campionato ricco di sorprese, con degli eventi imprevisti. La Juventus allenata quest'anno da Andrea Pirlo non avrà certamente vita facile. Inter, Atalanta, Milan e Napoli sono le quattro squadre che possano competere per lo Scudetto. Poi ci sarà una lotta serrata per la qualificazione in Champions League". Padovan motiva così l'ottimismo sul club azzurro: "Osimhen è un calciatore veloce, esplosivo, che seduce per la sua capacità di controllare il pallone. Gattuso mi stuzzica sempre, è un allenatore che si è conquistato tutto da solo. Il suo carattere emerge spesso nelle difficoltà. I risultati sono alla sua parte. Non parlo solo della Coppa Italia, ma anche del rendimento che ha avuto in campionato. Sulla Lazio sono perplesso. Non ha fatto un mercato all'altezza della situazione".