Per Kumbulla tornano a sperare Inter e Juve

27/06/2020 12:46

Per Kumbulla si riaprono i giochi. Il difensore del Verona sembrava ormai promesso sposo della Lazio che, anticipando tutti gli altri club -Inter e Juve in testa - aveva trovato un accordo con il giocatore. Mancava l'intesa con l'Hellas e sembrava solo una formalità ma è cambiato tutto in giornata.

Per Kumbulla l'offerta è ancora bassa

"L’offerta della Lazio per Marash Kumbulla (€18M + 2 giocatori) è ritenuta bassa, a oggi, dal Verona - informa l'esperto di mercato Niccolò Schira su twitter - che ha deciso di declinarla. Setti resta fermo sulla valutazione di €30M per il centrale. Si riaprono i giochi per le altre pretendenti italiane e straniere".

Il caso-Kumbulla visto sui social

Kumbulla piace soprattutto all'Inter ma intanto fioccano le reazioni via social: " Con un'offerta del genere Setti non sta 4 ore a casa Lotito e dopo anche a cena" o anche: "Quindi i due calciatori offerti dalla Lazio per Kumbulla, nonostante abbiano giocato in competizioni di livello superiore rispetto a Muratore della Juve, valgono molto meno di lui, se si stabilisce che l'offerta è di valore inferiore ai 30 milioni".

Che Kumbulla vada all'Inter non è possibile secondo un follower che commenta: " l'inter ha mollato Kumbulla per andare su Tonali ed Hakimi, poi l'Inter deve fare anche un altro centrocampista ed un esterno sinistro piu' un attaccante riserva di Lukaku, c'e' bisogno di tanti altri soldi, non c'e' spazio per Kumbulla" e infine: "30 milioni per un ventenne che ha fatto un, dico uno solo, campionato di serie A buono, mi pare eccessivo. Chi è Stam?".