Pedullà fa le percentuali di Neymar alla Juve

19/07/2019 09:25

Neymar alla Juve? L'ultima suggestione di mercato scuote il mondo del pallone ma per Alfredo Pedullà l'arrivo del brasiliano è destinato a rimanere un sogno di mezza estate. L'esperto di mercato spiega il perchè sul Corriere dello sport. Questi i passaggi significativi: "Neymar è costato la non modica cifra di 222 milioni e neanche lui sa quanto guadagni a stagione: dai 30 ai 35 milioni, sponsor esclusi. Ci sta che il Psg alla fine ceda, per il Barcellona o per un altro club, facendo uno sconto sul costo del cartellino e scendendo a 180-190 milioni. Raddoppiate al lordo i costi dell’affare (?) e vi garantiamo che verranno semplicemente i brividi. Ora, che la Juve abbia straordinarie manie di grandezza lo ha dimostrato con i fatti. L’ultimo e illuminante esempio si chiama De Ligt. Quelli che (giustamente) sostengono la tesi “nel calciomercato nulla è impossibile” dovrebbero sintonizzarsi su un altro aggettivo: proibito. In questo caso siamo ben oltre qualsiasi confine".