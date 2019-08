Pedullà: C'è un motivo per cui Icardi rifiuta Napoli

24/08/2019 11:18

Il Napoli sembra disposto ad aspettarlo ancora, nonostante l'ultimatum sia scaduto, ma Mauro Icardi non sembra farci quasi caso. Il bomber argentino non fa retromarcia sulla sua posizione e tutti a chiedersi perchè. Un motivo prova a darlo Alfredo Pedullà, parlando a Sportitalia: "Dite che Mauro Icardi è un folle a rifiutare Napoli? Posso comprendere solo in parte le vostre perplessità. Il Napoli è una piazza importantissima, una società forte e sana. I partenopei hanno inoltre uno degli allenatori più vincenti del mondo.Io però posso mettermi nella testa di Mauro Icardi e capirlo. Lui non rifiuta solo il Napoli, ma anche tante altre proposte. Il motivo è questo: ama Milano, vuole restare in Lombardia. Cambierebbe idea solo se arrivasse una offerta concreta da parte della Juventus. Io inoltre penso che non si debba insistere più di tanto. Se ti ha rifiutato tante volte, biognerebbe anche fermarsi e non rilanciare. Vedremo se nei prossimi giorni Icardi cambierà idea...".