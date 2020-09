Pavan punge l'Inter: Si parte già con i favoritismi

18/09/2020 08:43

Arriva una nota polemica da Massimo Pavan sull'inizio della stagione. Il direttore di TuttoJuve dice a Radio bianconera: “Mi sarebbe piaciuto vedere la Juventus iniziare una settimana dopo come chi gioca amichevoli nel fine settimana...Lione e Psg che hanno fatto le coppe hanno già iniziato. La sosta delle nazionali non ha permesso di avere i giocatori, qualcuno e’ fortunato a giocare amichevoli nel fine settimana, a provare i giocatori che arrivano, forse bisognava allineare tutti o nessuno...”. Il chiaro riferimento è all'Inter (e all'Atalanta e alla Lazio) che non giocheranno la prima giornata che è stata posticipata al 30 settembre.