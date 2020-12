Pavan: Pirlo ha ragione, i tifosi ce l'hanno con Agnelli

23/12/2020 08:27

Chi avrebbe mai pensato che dalla parte dei "vittimisti" che parlano di episodi sfavorevoli potesse trovarsi mai la Juve? Quest'anno anomalo porta in dote anche questo, la Vecchia Signora che si lamenta, come sottolinea anche Andrea Pavan. Il direttore di Tuttojuve, dopo lo 0-3 con la Fiorentina e la decisione del Coni di accogliere il ricorso del Napoli, aizza i tifosi con un tweet polemico.

Pavan dà ragione a Pirlo sul nervosismo dei giocatori

Scrive Pavan

La Juve si rovina il Natale ed ora diventa difficile ma su una cosa siamo d’accordo con Pirlo sul nervosismo bianconero: “un trend che va avanti da dodici giornate e quindi anche i giocatori ogni tanto possono arrabbiarsi, perché gli episodi non ci girano a favore perché le immagini sono evidenti a tutti. È normale he qualcuno si possa innervosire e perdere la testa, per dobbiamo continuare sulla nostra strada".

I tifosi della Juve chiedono l'intervento del presidente

Monta la rabbia sul web e i tifosi della Juve non ci stanno: "Forse Agnelli dovrebbe iniziare a darsi vedere alle interviste, iniziare a querelare chiunque parli contro con fatti inventati e infamanti, sicuramente iniziare a puntare il dito contro gli arbitri ma soprattutto...i giocatori che giochino con il coltello fra i denti", oppure: "Andrea Agnelli dovrebbe iniziare ad usare i toni che usa con Dybala,forse e soprattutto in Lega. Perché qui ci stanno prendendo per il culo...e la cosa non è assolutamente tollerabile" e ancora: "siamo imbarazzanti su tutti i fronti ...... e non alziamo mai la voce al contrario di altri presidenti ..... perdere ci sta’ ma non in questa maniera .... ma il silenzio da parte dei nostri dirigenti contro sentenze e episodi contro è davvero imbarazzante. FUORI LE P.. PRESIDENTE".

Non mancano le critiche tecniche: "Occhio che rimaniamo fuori anche dalla Champions...Occhio, occhio...Questo atteggiamento da primi della classe é sbagliatissimo, se la Juve è più forte di Crotone, Benevento e Fiorentina i giocatori devono dimostrarlo sul campo! Giocando ogni 3 giorni, se non si allarga la rosa con innesti di qualità a gennaio (cioé non con i Rincon), la Juve rimarrà soggetta a questi alti e bassi. E' un attimo per una Juve cosí fragile farsi scavalcare da 2 squadre tra Atalanta, Lazio, Napoli e Roma. Occhio..." e anche: "Non se sia giusto parlare di atteggiamento ma sicuramente la prima rete che poi ha condizionato tutta la gara andava evitato. Bonucci non può più giocare titolare Bentancour non è da Juventus gli errori in primi s sono di paratici. Sinceramente non mi sono dispiaciuti e credo che dopo il primo tempo nel secondo" e infine: "Quello che è successo e che sta succedendo è la dimostrazione molto lampante che la Juve questo anno la vogliono far perdere non ci sono altre spiegazioni.. il campionato è senza ombra di dubbio falsato e tutti se ne sono accorti".