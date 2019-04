Pasqualin: Milan fuori dalle coppe? E il Psg allora?

10/04/2019 14:52

Fa tremare la nuova indagine Uefa sui conti del Milan. I rossoneri rischierebbero anche l'esclusione dalle coppe ma non la pensa così Claudio Pasqualin. Il procuratore veneto è intervenuto su Radio Monte Carlo Sport, nel corso della trasmissione Maracanà: "Le massime pene come l'esclusione dalle coppe europee sono scritte sulle tavole, ma non credo che la sanzione al club rossonero possa portare addirittura a questa decisione. Mi piacerebbe che tutte le squadre venissero trattate in egual maniera: ad esempio il Psg, che grazie alle sponsorizzazioni se la cava molto spesso con le situazioni del FFP".