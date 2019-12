Parma-Milan, formazioni ufficiali: Le scelte di Pioli

01/12/2019 13:39

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma e Milan che si affrontano al Tardini alle 15. Pioli sceglie Donnarumma in porta, poi difesa a quattro con Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo al campo Bennacer, Calhanoglu e Kessié mentre in attacco Suso e Bonaventura agiranno sugli esterni a supporto di Piatek. Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Camara, Grassi, Scozzarella, Cornelius, Sprocati. All. D'Aversa

Milan (4-3-3): Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Bennacer, Kessie; Suso, Piatek, Bonaventura.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Calabria, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Rebic, Leao. All. Pioli