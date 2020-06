Palmeri: Arthur sarebbe miglior colpo di Paratici

24/06/2020 08:03

Arthur un colpo da favola per la Juve

"Arthur è uno dei cinque interni più forti al mondo... Se Paratici chiudesse, e se tantomeno ci riuscisse sbolognando Pjanic, sarebbe uno dei suoi migliori colpi, in una carriera già ricca ma non ha fatto alcuna apertura al suo passaggio alla Juventus". Tancredi Palmeri prima illude e poi lancia una doccia fredda sulla Juventus nel suo editoriale per Tmw. Il giornalista di BeinSport assicura che fonti vicine al giocatore confermano, letteralmente: “Non è cambiato niente rispetto a giorni fa”.

Arthur vuol rimanere al Barcellona

Arthur vuole ancora fortemente rimanere a Barcellona. Nonostante i 7 milioni all'anno della Juve che più che raddoppiano il suo stipendio al Barça, nonostante il semi mobbing di Setien. Però poi ricorda che la Juventus ha bisogno letteralmente di scrivere quei 70 milioni di Pjanic a bilancio, ne ha bisogno per il bilancio del 30 giugno, e per i contraccolpi sugli azionisti in Borsa.

Ma, guarda caso, anche il Barcellona ha giusto giusto bisogno di 80 milioni da scrivere a bilancio entro quella data.

Gli spagnoli devono cedere Arthur

Occhio ai dettagli: il Barça non è in Borsa a differenza della Juve, teoricamente avrebbe più mano libera, ma non è esattamente così. Perché una regola dello statuto del club prevede che quando si va oltre una certa perdita economica a bilancio, i soci hanno il diritto di presentare una sorta di mozione di sfiducia nei confronti della dirigenza. Un vero terremoto nel club che si prepara comunque alle prossime elezioni. Per questo la pressione tout court che Juve e Barça stanno facendo su Arthur, anche grazie al supporto dei media, è senza quartiere. Lui vuole vincere in Catalogna. Vedremo se saprà resistere altri sette giorni...