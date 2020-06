Paganini fa sperare i tifosi della Juve: C'è un indizio importante

06/06/2020 11:11

"I tormentoni Pogba e Icardi andranno avanti per tutta l’estate. C’è stato un tentativo dello United di rinnovare il contratto andato però a vuoto, intanto Wanda Nara ha comprato una villa in provincia di Varese, che è un po’ distante da Parigi". E' il tweet di aggiornamento mercato dell'esperto della Rai Paolo Paganini, che dà ancora speranze alla Juve su Icardi. Uno dei suoi follower lo corregge, rendendo ancor più crediblle l'indiscrezione: " È in provincia di Novara la villa a Galliate". Fioccano i commenti: "Si passa già al Piemonte...indizio? però è bello lontano da Torino... esattamente a metà tra Torino e Milano" o anche: "1 ora e mezza di auto da Torino". Non mancano gli scettici: "La villa cara Paolo è stata presa quando ancora il casino con l’Inter non era successo" e infine: "Paolo la Juve non prende nè l'uno nè l'altro".