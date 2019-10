Padovan: Inspiegabile Pioli senza palmares e non lui al Milan

17/10/2019 12:19

Perchè Pioli è una domanda che si sono fatti in tanti fuori e dentro il Milan. Perchè non Guidolin è la domanda che si fa invece Giancarlo Padovan. La storica firma del Corriere su Calciomercato.com scrive: "Come mai Pioli ha allenato, tra le altre, Lazio, Inter, Fiorentina e adesso il Milan, mentre il secondo, se è vero che anni fa rifiutò il Napoli di De Laurentiis, è altrettanto vero che non è mai stato cercato da una grande. Eppure leggendo e rileggendo i risultati ottenuti da Guidolin e comparandoli con quelli di Pioli c’è da restare meravigliati". Padovan ricorda i tanti esoneri di Pioli e poi aggiunge: "Quale appeal abbia un allenatore senza alcun risultato di rilievo nel curriculum, quasi totalmente privo di esperienza internazionale (Guidolin è arrivato alla semifinale di Coppa delle Coppe e ha allenato in Premier League), che ha già fallito a Milano sponda-Inter, sarebbe un quesito da girare a Maldini e Boban, evidentemente spiazzati dal no di Spalletti.



Tuttavia la responsabilità di non aver pensato, loro come altri, a Guidolin mi spinge a ritenere che nei confronti dell’allenatore veneto (555 panchine in serie A, il settimo della storia) esista una sorta di insopprimibile pregiudizio....i dirigenti italiani sono anche privi di memoria. Altrimenti uno come Guidolin sarebbe entrato almeno nella rosa dei nomi per il Milan sgangherato di questo avvio di stagione.