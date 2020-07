Osimhen, per il suo ex tecnico vale Cavani

02/07/2020 12:59

Si parla più di Osimhen che di Atalanta-Napoli oggi in riva al Golfo. La prospettiva di acquistare il talento del Lille sta infiammando i tifosi azzurri che aspettano trepidanti lo sviluppo della trattativa. De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 3 milioni netti più bonus a salire e a versare 60 milioni al club francese ma la concorrenza è ostica.

Osimhen descritto dal suo ex tecnico

Delle doti di Oshimen parla anche Mario Notaro, allenatore dell'attaccante all'epoca dello Charleroi, che dice a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli con Osimhen farebbe un ottimo acquisto. Non ha ancora raggiunto l'apice della sua carriera. Può migliorare in modo esponenziale in Campania. Quando era allo Charleroi è migliorato nel'arco di poco tempo. Ha fatto ulteriori passi in avanti quando è poi approdato al Lille. Sono certo che tra uno, due anni farà ancora meglio. Dal punto di vista caratteriale sono certo che lui si possa adattare a Napoli. Lui è un vincente, vuole fare sempre la palla, vive per il goal. Non accetta la sconfitta".

Osimehn ricorda Cavani

Osimhen andrà d'accordissimo con Gattuso secondo Mario Notaro: "Nascerà un grande feeling tra Osimhen e Gattuso. Victor è un combattente, uno che non ci sta a perdere. Mi ricorda Rino perché proprio come l'ex centrocampista del Milan è un lottatore. Ho un ottimo rapporto con lui. Lui gioca per la squadra, ma allo stesso tempo vuole ricevere il pallone per andare in porta. Non gli ho ancora scritto. Appena sarà ufficiale il suo passaggio a Napoli, lo chiamerò e gli dirò che ha fatto la scelta giusta, anzi lo chiamerò prima anche per convincerlo. Ricorda Cavani, ma è più esplosivo".

Osimhen e il parere di Di Marzio

Su Osimhen si sbilancia anche l'ex tecnico del Napoli, Gianni Di Marzio che a Radio Marte dice: "Lo conosco da anni, è bravo. Come tutti gli attaccanti nigeriani, è un calciatore molto istintivo. Personalmente, io non andrei a prendere svincolati, ma giovani per fare plusvalenze come Koulibaly. Osimhen è forte, ma un anno fa, se ci credevi, lo pagavi di meno. Gli scout del Napoli sono bravi, questi ragazzi vanno presi al massimo per 20 milioni, forse a 10, non a 45 o 50 milioni di euro".