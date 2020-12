Osimhen, i tempi di recupero restano un giallo

06/12/2020 08:47

Continua la polemica sui tempi di recupero di Victor Osimhen. Ieri il giocatore ha smentito che il problema del lungo stop sia dovuto a un errore dei medici nigeriani che l'avevano operato dopo l'infortunio rimediato in nazionale, come aveva scritto un quotidiano sportivo, e anche il Napoli con un tweet ha voluto ribadire che il giocatore è out solo per la lussazione alla spalla ma resta un mistero la data del rientro in campo del giocatore.

Osimhen rischia di tornare nel 2021

Secondo il Corriere dello Sport i tempi si sarebbero allungati più del previsto. Oltre alla lussazione, vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. Scintata la sua assenza anche per la gara di Europa League di giovedì contro la Real Sociedad e per quella successiva in casa contro la Sampdoria ma quando potrà tornare a disposizione di Gattuso Osimhen? Nessuno può dirlo con certezza ma la sensazione è che i tempi siano davvero lunghi. Dipende tutto dalle risposte al percorso di riabilitazione, ma l’idea è che saranno necessarie altre due o forse anche tre settimane: la speranza è riaverlo prima di Natale, magari per il 20 dicembre con la Lazio, ma non si può escludere che Osimhen torni addirittura nel 2021, il 3 gennaio alla ripresa dopo la sosta per le feste.