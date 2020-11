Orsi: Conte, questa te la potevi risparmiare

27/11/2020 09:20

"A questa squadra secondo me manca la furia dell'allenatore, quella per la quale lui poi è stato etichettato. Al di là della bravura di Conte, che è un grande allenatore, manca il furore agonistico che lo contraddistingue, il carattere del tecnico". Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, è stato anche viceallenatore dell'Inter e a Radio Sportiva dice: "Poi questo non basta, serve anche la qualità e mi sembra che in questa squadra ci sia mancanza di qualità per cambiare le partite. Non basta solo correre, bisogna anche correre bene e poi ci vuole la genialità del giocatore importante che all'Inter manca". Orsi non si spiega i 4 minuti di Eriksen col Real: "Mi fanno pensare: messo così a sinistra, uno che ha fatto una finale di Champions, forse se la poteva risparmiare, ma nella testa di un allenatore passano delle considerazioni che possono essere giustificabili ma che ci dovrebbe spiegare lui. L'Inter puntava molto sulla Champions anche per una questione economica, ma adesso le cose si complicano e diventa difficilissimo andare avanti: l'Atalanta l'anno scorso ce l'ha fatta, l'Inter deve sperare nelle sconfitte del Borussia ma è difficile perchè è un po' svuotata e un po' scarica"