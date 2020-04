Ordine rivela un retroscena sul tentativo fallito da Lotito

12/04/2020 11:08

Si sofferma sulla spaccatura della politica e del calcio stesso sull'opportunità di riprendere a giocare Franco Ordine, che su Il Giornale scrive tra l'altro: "Nella Lega di serie A si fronteggiano il partito «alleniamoci subito» che fa riferimento a Lotito e ADL e il partito «chiudiamola qui» identificato in Cellino, Ferrero, apri-pista di Cairo e dello stesso Marotta che ha evitato di schierarsi pubblicamente ma è stato il primo a teorizzare la prossima serie A a 22 squadre. Il presidente della Lazio ha provato fino a poche ore prima della conferenza del premier Conte a strappare un sì alla ripresa degli allenamenti per martedì 14 aprile. Addirittura si è corso il rischio di una frattura clamorosa tra Palazzo Chigi e lo staff degli esperti qualora fosse passata un'apertura del genere. Il fronte opposto, mai rassegnato all'idea di rimettersi in tuta il 4 maggio, ha arruolato Malagò dopo quella frase («nessuno ha la certezza di finire la stagione») suonata come un sostegno politico alla causa della chiusura anticipata. Il calcio e lo sport non hanno bisogno di questo teatrino. Meglio parlare una sola lingua oppure lasciare il peso della responsabilità alla politica".