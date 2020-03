Ordine: Rinvio gare colpa anche del Milan

02/03/2020 11:35

"La Serie A ha cambiato decisione non solo per l'insistenza della Juve che non poteva perdere l'incasso, ma anche per il Milan che ha chiesto la stessa cosa e per la diffida del governatore del Friuli che non voleva aprire lo stadio". Da Franco Ordine arrivano altri retroscena sul caos-calendari in serie A. La firma de Il Giornale parla a Radio sportiva e dice: " Da questa situazione la A ne esce con le ossa rotte, ma anche il Ministro Spadafora ci ha messo del suo. In più si è pagato lo scotto del presidente Dal Pino che è un debuttante e che in quel momento si trovava a New York. Nel caso di Atalanta-Lazio Dal Pino non ha esercitato il suo ruolo lavandosene le mani, nel caso delle partite a porte chiuse invece lo ha esercitato e le ha tutte rinviate. Questo dimostra l'incapacità di gestire una situazione del genere".