Ordine bacchetta Lotito e De Laurentiis

22/03/2020 10:22

Duro attacco ai presidenti di Napoli e Lazio da parte di Franco Ordine. Nel suo editoriale la firma de Il Giornale scrive tra l'altro: "non deve assolutamente meravigliare se l’ultima trovata del Napoli calcio, il tweet di venerdì sera che fissava a mercoledì 25 marzo la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, è stato preso di mira da tifosi e non, scandalizzati da una decisione che aveva il sapore di una provocazione inutile e dannosa per l’immagine del calcio e della società azzurra. . «Alla fine non si farà» la conclusione saggia che prelude a un contrordine anche per non provocare interventi del governatore della regione De Luca. Non è l’unico caso, a dire il vero, quello del Napoli calcio corso in qualche modo al riparo. Perché anche nella Roma laziale c’è Claudio Lotito che da qualche tempo si batte, inutilmente, per un ritorno veloce agli allenamenti. La sua, discutibilissima, tesi pseudo-scientifica è la seguente: con l’impianto di Formello sanificato, i calciatori sarebbero più al sicuro. La verità è un’altra e appartiene alle debolezze umane. Il presidente della Lazio è intimamente convinto che questo campionato stava diventando quello giusto per vincere lo scudetto grazie al quale legare quindi il suo nome alla storia della società e del calcio italiano. «Lotito ha il terrore che se non dovesse riprendere il calcio, salterebbe tutto il sistema» racconta una fonte. E qui basta una sola cifra, presentata dallo studio di Deloitte recapitato a tutti i presidenti di serie A, per avere conferma del pericolo reale: 700 milioni la cifra cui ammonterebbero i danni, una stangata epocale dalla quale riprendersi sarebbe impensabile. La data fissata dalla Lega per la ripresa degli allenamenti (4 aprile) è la prima utile dopo la scadenza del decreto ministeriale. Seguiranno nuovi aggiornamenti e allora, vedrete, Lotito tornerà all’attacco.