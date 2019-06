Operazione nostalgia: Del Piero torna in campo

14/06/2019 08:54

Affondo di Davids, cross di Zambrotta e gol di Alessandro Del Piero: forse non sarà necessario rivedere vecchi filmati per assistere ad azioni simili: sabato 6 luglio infatti una selezione di leggende internazionali, tra cui Fernando Hierro, Edgar Davids, Fernando Morientes, Aldair, Serginho, Gaizka Mendieta, Recoba e Gianluca Zambrotta torneranno in campo nella sfida tra Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends al Dino Manuzzi di Cesena. “Operazione Nostalgia è una realtà digital che ha come obiettivo principale quello di far emergere i valori positivi legati al calcio e allo sport in generale – afferma Andrea Bini, founder di Operazione Nostalgia - Aggregazione, unione e lealtà sono i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra audience. DAZN trasmetterà la partita in Italia e con la cronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi, mentre Dario Marcolin ricoprirà l’insolito ruolo di giocatore/commentatore. Il fischio d’inizio sarà alle 20.00 ma dalle 17.00 sarà allestito un villaggio, all’interno dello stadio, con giochi ed attività. Sui social Del Piero ha lanciato così l'evento: "S abato 6 luglio sarò a Cesena per partecipare a una grande festa, quella organizzata da Operazione Nostalgia. Si gioca Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends, rivedrò tanti amici e mi godrò un’atmosfera fantastica. Vi aspetto!".