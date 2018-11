Obiettivo...Supercoppa e gli scalini di Mandzukic: Allegri tra fame e sarcasmo

07/11/2018 12:17

Non lasciare niente per strada, come i cannibali mangiare tutti gli obiettivi lungo il cammino. Questa la mission di Max Allegri, questo quello che si evince dalle sue parole. Nella conferenza di vigilia della gara col Manchester non sono mancati dei passaggi importanti che fanno capire come il tecnico della Juve punti a tutto, ma anche come la sua satira tipicamente toscana sia sempre il sale che ispiri le sue parole. Si parte dagli obiettivi, uno alla volta ma tutti importanti. Quindi la qualificazione che può arrivare già stasera ma non solo: “potremmo raggiungere il primo obiettivo, o da primi o da qualificati, e poi eventualmente avremo altre due partita per raggiungere il primo posto, e poi dovremo tuffarci in campionato. La cosa che conta però è arrivare a marzo nelle migliori condizioni e soprattutto essere competitivi su tutti i trofei, Supercoppa compresa che il 16 gennaio giocheremo contro il Milan”. Non sfugga dunque che anche la Supercoppa, di cui giustamente nessuno parla ora, sia uno degli obiettivi stagionali. Si diceva del sarcasmo, l'ha sfoderato in due occasioni. Parlando di Mandzukic e degli infortunati: “La caviglia di Mandzukic sta bene. Domenica non l'ho portato in panchina perché avevo paura che salendo gli scalini gli tornasse il dolore”. Farsi male salendo le scale? Non sarà un po' troppo acido Allegri? “No, ho detto che aveva male alla caviglia e siccome doveva andare in panchina ho preferito lasciarlo a casa e farlo recuperare perché c'erano da salire gli scalini. Ora io ho fatto una battuta, ma Mandzukic è un giocatore molto importante per noi e riaverlo a completa disposizione, così come Khedira, soprattutto nel reparto avanzato, sono contento di averlo a disposizione. Ma lui ogni anni ha questi problemi, se vi ricordate ebbe un problema al gomito. Ogni tanto a lui queste cose gli capitano, quindi quando non sta bene è meglio farlo recuperare”. Poi la stoccata ai giornalisti: “Ho letto la rassegna e ho visto che avevamo dieci giocatori morti. Infatti sono arrivato al campo e ho detto "Dove sono morti?". Ne ho solo due fuori, Bernardeschi, che potrebbe tornare contro il Milan, e Douglas Costa che speriamo di riavere presto”.