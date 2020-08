Nuova vita Recoba, sarà star in un talent show

13/08/2020 11:57

Dalle parabole liftate e imprendibili che fecero innamorare Moratti e i tifosi dell'Inter ai panini farciti. La classe di Alvaro Recoba vale(va) per i campi di calcio e vale per la cucina tanto che l'ex mancino terribile dell’Inter è stato ingaggiato da MasterChef Celebrity in Uruguay. Il Chino, che è rimasto all'Inter per quasi 2 lustri dal '97 in poi, durante il lockdown ha palesato le sue doti tra i fornelli in una serie di video diffusi sui social, dove lo si è visto anche occuparsi delle faccende di casa tra cucina, giardinaggio e sfide a ping pong con il figlio Jeremia, giovane promessa del Danubio. Recoba oggi è il Direttore delle relazioni internazionali del Nacional (club popolarissimo in tutto il mondo), gestisce un ristorante, produce prestigiosi documentari sportivi per l’intero Sudamerica, partecipa a eventi motivazionali organizzati dalle grandi aziende ed ora sarà protagonista anche del noto talent nel suo paese. A MasterChef Celebrity il suo punto di forza sarà “l’Olimpicos” (così come è è definito il gol direttamente da calcio d’ angolo) che in cucina è il nome che ha dato ad un panino farcito da prosciutto, formaggio, maionese, uova e molto altro.