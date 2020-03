Nuova bordata del Ministro dello Sport contro la Lega

08/03/2020 15:53

"Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare". Continua la guerra tra il Ministro dello Sport e il mondo del calcio. Vincenzo Spadafora è intervenuto durante Quelli che il calcio e ha detto: "L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato, ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto”.