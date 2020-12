Novità su caso Suarez scatenano ironia dei social

14/12/2020 09:09

"“E’ una decisione che ho preso con profondo rammarico e personale sofferenza". Così Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, ha annunciato le sue dimissioni a seguito dello scandalo legato all'esame farsa di Suarez e per il quale risulta anche il coinvolgimento della Juventus con il ds Paratici e l'avvocato Chiappero nell'occhio del ciclone. La decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi. Grego Bolli era giàstata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio.

I tifosi commentano con ironia sviluppi caso Suarez

Fioccano i commenti sui social: "Molto strano, eppure sono sicuro la Juve non c'entri nulla" o anche: "E Paratici non si dimette. La faccia come il c...", oppure: "si sposta in Piemonte? carriera in rampa di lancio" e ancora: "Dicono di avere la coscienza pulita.....dopo 3 giorni si dimettono".

L'ironia vola sul filo del web: "Ma strano...era tutto così limpido e lecito in quel di Perugia. Proprio strano" oppure: "Poteva pensarci prima di piegarsi al denaro e al potere" e infine un tifoso parafrasa le parole dette da Moggi quando scoppiò Calciopoli e scrive: "Vi chiederei una cortesia: di non farmi domande perché non ho né la voglia né la forza. Mi manca l'anima, mi è stata uccisa. Da domani sarò dimissionaria da rettrice dell'Università e da stasera il mondo accademico non è più il mio mondo" ...