Nesti si schiera nella lite tra Conte e Capello

07/01/2020 15:24

In merito alla diatriba tra Conte e Capello ha detto la sua anche Carlo Nesti. Sul suo blog social l'ex voce de Il Processo scrive: " Che Conte e Capello non si amino, è noto da tempo: il ritiro di Antonio dal calcio avvenne proprio con Fabio allenatore. Ora, la sfida continua sul piano tattico, visto che Capello ha sottolineato le grandi virtù dell’Inter in contropiede, e Conte si è risentito, precisando che la sua squadra sa vincere anche dominando il gioco. In realtà, il problema esiste solo per gli integralisti, che vivono di tiki taka, possesso e pressing, ed escludono altri modi per conquistare i 3 punti. Infatti, le vie del gol, come le Vie del Signore, sono infinite. Se la squadra più forte d’Europa, e del mondo, il Liverpool, sa imporsi sia aggredendo la metacampo avversaria, sia abbassandosi, e colpendo di rimessa con Salah, Firmino e Manè, non è un caso. La massima espressione del calcio, per me, consiste nel sapere alternare offensivismo e attendismo: l’Inter, con le verticalizzazioni di Lukaku e Lautaro, lo sa fare".